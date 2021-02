“Lo hanno arrestato”. Bruce Springsteen, bruttissime notizie per i fan del ‘Boss’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si è fatto quasi in tempo a godere della bellezza dello spot realizzato per il Super Bowl, in cui Bruce Springsteen enuncia le meraviglie dei veicoli Jeep (e della grandezza e unità dell’America), che il sito Tmz porta alla luce la notizia sorprendente che il Boss è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Il cantante è stato tratto agli arresti lo scorso novembre, nei pressi di Sandy Hook, nel suo New Jersey. Secondo quanto scritto dal sito americano, che avrebbe ricevuto l’indiscrezione direttamente dalle forze dell’ordine, il cantautore il 14 novembre si trovata all’interno della Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey, e lì è stato arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa.



Sempre secondo Tmz, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si è fatto quasi in tempo a godere della bellezza dello spot realizzato per il Super Bowl, in cuienuncia le meraviglie dei veicoli Jeep (e della grandezza e unità dell’America), che il sito Tmz porta alla luce la notizia sorprendente che il Boss è statoper guida in stato di ebbrezza. Il cantante è stato tratto agli arresti lo scorso novembre, nei pressi di Sandy Hook, nel suo New Jersey. Secondo quanto scritto dal sito americano, che avrebbe ricevuto l’indiscrezione direttamente dalle forze dell’ordine, il cantautore il 14 novembre si trovata all’interno della Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey, e lì è statocon l’accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa.Sempre secondo Tmz, ...

_Carabinieri_ : Lotta al doping: i #Carabinieri del #NAS e del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato due persone e ne han… - _Carabinieri_ : Roma: localizzato un deposito di droga. I #Carabinieri di Ostia hanno sequestrato 25 panetti di cocaina, per un pes… - Catebarbieri : RT @sistemato5: @GiorgiaMeloni Ma ti hanno arrestato altri due oggi ???....stai in media scudetto - AntoAnci : @GiorgiaMeloni Pensa ai fatti tuoi .....anche ieri te ne hanno arrestato un altro.....il prossimo congresso del par… - 147f35218c0b477 : RT @andrluck: @GrandePinguino Ti sei perso il #freespeech act approvato dal presidente ombra Drump valido in tutti i Paesi Nato. Non è anco… -