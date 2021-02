LIVE Virtus Bologna-Venezia 61-65, Coppa Italia basket in DIRETTA: ultimo quarto di fuoco al Forum! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-75 Nel momento più difficile la Virtus si affida ancora a Teodosic. 64-75 Anche Mazzola da tre! La Reyer vuole la semifinale! 64-72 Lo squillo di Teodosic! Il fuoriclasse serbo prova a rianimare la Virtus. 61-72 Che canestro di Stefano Tonut! Il n.7 attacca Teodosic e trova la retina. 61-70 BRAMOOS DALL’ANGOLO! 23 punti per il capitano orogranata, Venezia tenta nuovamente la fuga. Timeout Djordjevic. 61-67 Bramos batte facilmente Abass e appoggia al vetro il primo canestro dell’ultimo periodo. Incredibile incomprensione tra Hunter e Weems: palla persa Virtus. FINE TERZO quarto: Virtus Bologna-Venezia 61-65 61-65 AUSTIN DAYE SULLA SIRENAAAA! 4 punti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-75 Nel momento più difficile lasi affida ancora a Teodosic. 64-75 Anche Mazzola da tre! La Reyer vuole la semifinale! 64-72 Lo squillo di Teodosic! Il fuoriclasse serbo prova a rianimare la. 61-72 Che canestro di Stefano Tonut! Il n.7 attacca Teodosic e trova la retina. 61-70 BRAMOOS DALL’ANGOLO! 23 punti per il capitano orogranata,tenta nuovamente la fuga. Timeout Djordjevic. 61-67 Bramos batte facilmente Abass e appoggia al vetro il primo canestro dell’periodo. Incredibile incomprensione tra Hunter e Weems: palla persa. FINE TERZO61-65 61-65 AUSTIN DAYE SULLA SIRENAAAA! 4 punti di ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Venezia 32-35 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Venez… - ElChapoParieur : #LIVE #Basket #Italia Virtus Bologna -1,5 (1,50) vs Venezia ??2U #TeamParieur #ParionsSport - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Venezia 13-19 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Venez… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Venezia 4-9 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Venezia… - ElChapoParieur : #LIVE #Basket #Italia Virtus Bologna - 4,5 (1,65) vs Venezia ??2U #TeamParieur #ParionsSport -