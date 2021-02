LIVE Virtus Bologna-Venezia 55-59, Coppa Italia basket in DIRETTA: spettacolo al Forum, giochi apertissimi! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-62 Rovesciata di Hunter su assist di Abass. -1 Virtus! 59-62 Teodosic attacca e con la solita classe trova la retina. 57-62 1/2 ai liberi di Clark. 57-61 Assist di Clark, Mazzola chiude il parziale bolognese. 57-59 2/2 ai liberi per Hunter. Timeout De Raffaele. 55-59 WEEMS DALL’ARCO! Nuovamente -4, spettacolo al Forum! 52-59 Adams ora è caldo e va ancora a segno. 50-59 La Reyer non ne sbaglia mezza! Clark appena entrato piazza la bomba del nuovo +9! 50-56 ADAMS DALL’ANGOLO! Quattro punti nella stessa azione per la Virtus. 47-56 Teodosic segna il libero per il fallo tecnico fischiato a Tonut. 46-56 RISPOSTA IMMEDIATA DI BRAMOOOS! IN FACCIA A TEODOSIC! 46-53 Markovic nel momento del bisogno! Respira la Segafredo. 43-53 2/2 in lunetta per ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-62 Rovesciata di Hunter su assist di Abass. -1! 59-62 Teodosic attacca e con la solita classe trova la retina. 57-62 1/2 ai liberi di Clark. 57-61 Assist di Clark, Mazzola chiude il parziale bolognese. 57-59 2/2 ai liberi per Hunter. Timeout De Raffaele. 55-59 WEEMS DALL’ARCO! Nuovamente -4,al! 52-59 Adams ora è caldo e va ancora a segno. 50-59 La Reyer non ne sbaglia mezza! Clark appena entrato piazza la bomba del nuovo +9! 50-56 ADAMS DALL’ANGOLO! Quattro punti nella stessa azione per la. 47-56 Teodosic segna il libero per il fallo tecnico fischiato a Tonut. 46-56 RISPOSTA IMMEDIATA DI BRAMOOOS! IN FACCIA A TEODOSIC! 46-53 Markovic nel momento del bisogno! Respira la Segafredo. 43-53 2/2 in lunetta per ...

