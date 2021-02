LIVE Virtus Bologna-Venezia 38-41, Coppa Italia basket in DIRETTA: le V Nere si riavvicinano sul finire del primo tempo (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo tempo: Virtus Bologna-Venezia 38-41 Abass dall’angolo sbaglia la tripla che sarebbe valsa la parità. 38-41 Hunter si muove magistralmente in area e deposita nella retina. 36-41 De Nicolao vede un pertugio nella difesa emiliana e vi si butta arrivando fino in fondo. 36-39 Abass lotta a rimbalzo e trova un tap-in di pura voglia. 34-39 Daye sfida Teodosic e segna cadendo indietro. 34-37 Hunter cattura il rimbalzo offensivo e segna con l’appoggio al vetro. 32-37 Ancora Tonut! Assorbe il contatto e segna con la mano destra. Timeout Virtus. 32-35 Hunteeeer! Il centro della Segafredo schiaccia e riporta la Virtus a un solo possesso di distanza. 30-35 Weems concretizza l’extrapossesso dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE38-41 Abass dall’angolo sbaglia la tripla che sarebbe valsa la parità. 38-41 Hunter si muove magistralmente in area e deposita nella retina. 36-41 De Nicolao vede un pertugio nella difesa emiliana e vi si butta arrivando fino in fondo. 36-39 Abass lotta a rimbalzo e trova un tap-in di pura voglia. 34-39 Daye sfida Teodosic e segna cadendo indietro. 34-37 Hunter cattura il rimbalzo offensivo e segna con l’appoggio al vetro. 32-37 Ancora Tonut! Assorbe il contatto e segna con la mano destra. Timeout. 32-35 Hunteeeer! Il centro della Segafredo schiaccia e riporta laa un solo possesso di distanza. 30-35 Weems concretizza l’extrapossesso dalla ...

