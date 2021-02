LIVE Tour de la Provence, prima tappa in DIRETTA: 2’10” di vantaggio per Calmejane e Fernandez Cruz (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Prova ad attaccare Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). 14.47 Si muovono anche la B&B Hotels e l’Arkea Samsic. 14.43 Clément Davy (Groupama-FDJ) in testa al gruppo davanti alla Movistar. 14.37 Ci troviamo in una fase molto tranquilla della corsa dove il gruppo ha il pieno controllo della situazione. 14.30 Intanto il gruppo ha concesso un po’ di spazio alla fuga. Siamo a 83 km dal traguardo e i fuggitivi hanno 2’45” di vantaggio. 14.25 Delio Fernandez Cruz è passato per primo allo sprint intermedio di Bandol davanti Calmejane. Terzo Bauke Mollema (Trek-Segafredo). 14.20 Grazie all’azione in testa al gruppo di Rudy Molard con tutta la sua Groupama-FDJ, il distacco con i fuggitivi è sceso a 2’10”. 14.16 Stiamo arrivando ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Prova ad attaccare Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). 14.47 Si muovono anche la B&B Hotels e l’Arkea Samsic. 14.43 Clément Davy (Groupama-FDJ) in testa al gruppo davanti alla Movistar. 14.37 Ci troviamo in una fase molto tranquilla della corsa dove il gruppo ha il pieno controllo della situazione. 14.30 Intanto il gruppo ha concesso un po’ di spazio alla fuga. Siamo a 83 km dal traguardo e i fuggitivi hanno 2’45” di. 14.25 Delioè passato per primo allo sprint intermedio di Bandol davanti. Terzo Bauke Mollema (Trek-Segafredo). 14.20 Grazie all’azione in testa al gruppo di Rudy Molard con tutta la sua Groupama-FDJ, il distacco con i fuggitivi è sceso a”. 14.16 Stiamo arrivando ...

