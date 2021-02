LIVE Tour de la Provence, prima tappa in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Ciccone, Moscon e Alaphilippe (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Situazione invariata in corsa con Ciccone, Moscon e Alaphilippe che, a 43 km al traguardo, hanno ancora 1’20” di vantaggio. 15.30 Arkea Samsic, Lotto Soudal e UAE Team Emirates in testa al gruppo. 15.27 I fuggitivi saranno avvantaggiati dal tracciato sino al Montèe du Camp. Dopodiché, gli ultimi 27 km saranno complicati da affrontare, poiché non ci saranno più difficoltà altimetriche. La pianura agevolerà molto il gruppo. 15.22 Grande accordo tra i fuggitivi che continuano a guadagnare. Adesso hanno 1’20” sul gruppo. 15.18 Sale a 1’03” il vantaggio dei tre. Ma attenzione peró, perchè dietro l’Arkea Samsic di Bouhanni e la Groupama-FDJ di Demare si stanno impegnando a fondo per giocarsi la ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Situazione invariata in corsa conche, a 43 km al traguardo, hanno ancora” di. 15.30 Arkea Samsic, Lotto Soudal e UAE Team Emirates in testa al gruppo. 15.27 I fuggitivi saranno avvantaggiati dal tracciato sino al Montèe du Camp. Dopodiché, gli ultimi 27 km saranno complicati da affrontare, poiché non ci saranno più difficoltà altimetriche. La pianura agevolerà molto il gruppo. 15.22 Grande accordo tra i fuggitivi che continuano a guadagnare. Adesso hanno” sul gruppo. 15.18 Sale a 1’03” ildei tre. Ma attenzione peró, perchè dietro l’Arkea Samsic di Bouhanni e la Groupama-FDJ di Demare si stanno impegnando a fondo per giocarsi la ...

