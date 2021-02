LIVE Tour de la Provence in DIRETTA: Ballerini vinse su Demare in volata! Ciccone e Moscon all’attacco! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA PRIMA TAPPA Tour DE LA Provence VIDEO: LA VITTORIA DI DAVIDE Ballerini MATTEO TRENTIN: “NON CAPISCO LE CRITICHE AI NUOVI DIVIETI DELL’UCI” 16.39 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de la Provence 2021. Vi diamo appuntamento a domani per la seconda frazione. Buon proseguimento di serata! 16.38 Per quanto riguarda Ballerini: non capita tutti i giorni di riuscire a battere Démare. Buona la prima per il canturino. 16.37 Una prima tappa veramente emozionante quella andata in scena nella giornata odierna. Moscon, Ciccone e Alaphilippe, rimasti al comando per ben 60 km, si sono resi protagonisti di un’azione che fa ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA PRIMA TAPPADE LAVIDEO: LA VITTORIA DI DAVIDEMATTEO TRENTIN: “NON CAPISCO LE CRITICHE AI NUOVI DIVIETI DELL’UCI” 16.39 Termina qui la nostradella prima tappa delde la2021. Vi diamo appuntamento a domani per la seconda frazione. Buon proseguimento di serata! 16.38 Per quanto riguarda: non capita tutti i giorni di riuscire a battere Démare. Buona la prima per il canturino. 16.37 Una prima tappa veramente emozionante quella andata in scena nella giornata odierna.e Alaphilippe, rimasti al comando per ben 60 km, si sono resi protagonisti di un’azione che fa ...

