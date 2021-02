LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: si parte! Paris n.8 (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 13.03 Ora lo svizzero Mauro Caviezel, grande specialista del SuperG. 13.02 PAZZESCO, FUORI ANCHE LOIC MEILLARD! Nello stesso punto di Walder. Al ‘salto Vertigine’ si finisce lunghissimi, poi c’è pochissimo tempo per impostare la curva successiva verso sinistra. Due atleti su due sono fuori! 13.01 Ora lo svizzero Loic Meillard. La parte alta è davvero molto tecnica. 13.00 Subito fuori Walder. Finisce lunghissimo l’austriaco dopo il “salto Vertigine”, perde la linea ideale e salta una porta. 13.00 Iniziato il SuperG maschile. In pista l’austriaco Christian Walder. 12.59 L’austriaco Walder è al cancelletto di partenza. 12.57 I pettorali degli azzurri: 6 Emanuele Buzzi, 8 Dominik Paris, 12 Mattia Casse ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 13.03 Ora lo svizzero Mauro Caviezel, grande specialista del. 13.02 PAZZESCO, FUORI ANCHE LOIC MEILLARD! Nello stesso punto di Walder. Al ‘salto Vertigine’ si finisce lunghissimi, poi c’è pochissimo tempo per impostare la curva successiva verso sinistra. Due atleti su due sono fuori! 13.01 Ora lo svizzero Loic Meillard. La parte alta è davvero molto tecnica. 13.00 Subito fuori Walder. Finisce lunghissimo l’austriaco dopo il “salto Vertigine”, perde la linea ideale e salta una porta. 13.00 Iniziato ilmaschile. In pista l’austriaco Christian Walder. 12.59 L’austriaco Walder è al cancelletto di partenza. 12.57 I pettorali degli azzurri: 6 Emanuele Buzzi, 8 Dominik, 12 Mattia Casse ...

