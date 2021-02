LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: Paris e Innerhofer all’assalto delle prime medaglie (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, start-list e come seguire in tv la gara – Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre di rovinare i piani. Oggi, invece, alle ore 13.00 si gareggerà per il SuperG maschile sulla pista Vertigine, con in palio le prime medaglie per il comparto ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, start-list e come seguire in tv la gara – Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma deiBuongiorno e benvenuti alladelmaschile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre di rovinare i piani. Oggi, invece, alle ore 13.00 si gareggerà per ilmaschile sulla pista Vertigine, con in palio leper il comparto ...

