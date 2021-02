LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: Dominik Paris 3°, in lizza per la medaglia (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 13.23 Jansrud chiude sesto a 1?04. Tocca a Mattia Casse, alla prima gara stagionale. Bentornato. 13.22 Già 1?01 di ritardo per Jansrud al secondo intermedio. 13.21 Parte il norvegese Jansrud, mina vagante. 13.21 Purtroppo la prestazione di Pinturault ci ha gelato. Con Odermatt e Mayer alle spalle, la medaglia sembrava ad un passo per Paris. Ora invece bisognerà sudare. Se proprio qualcuno dovrà passargli davanti, speriamo che sia Innerhofer… 13.19 Pazzesca gara di Alexis Pinturault. Il francese è secondo a soli 38 centesimi da Kriechmayr. Il miglior SuperG della carriera per il fuoriclasse transalpino, anche se in questa specialità vinse nel 2014 a Lenzerheide. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 13.23 Jansrud chiude sesto a 1?04. Tocca a Mattia Casse, alla prima gara stagionale. Bentornato. 13.22 Già 1?01 di ritardo per Jansrud al secondo intermedio. 13.21 Parte il norvegese Jansrud, mina vagante. 13.21 Purtroppo la prestazione di Pinturault ci ha gelato. Con Odermatt e Mayer alle spalle, lasembrava ad un passo per. Ora invece bisognerà sudare. Se proprio qualcuno dovrà passargli davanti, speriamo che sia Innerhofer… 13.19 Pazzesca gara di Alexis Pinturault. Il francese è secondo a soli 38 centesimi da Kriechmayr. Il migliordella carriera per il fuoriclasse trans, anche se in questa specialità vinse nel 2014 a Lenzerheide. ...

