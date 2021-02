LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Tippler davanti a Bassino (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 10.53 Un errore che potrebbe costare la vittoria a Shiffrin, aveva davvero incantato. Ora la svizzera Corinne Suter. 10.53 Grave errore nel finale per Mikaela Shiffrin, che ha rischiato di uscire! All’ultimo intermedio aveva un secondo di vantaggio, chiude con soli 40 centesimi su Tippler. 10.52 STA DANDO SPETTACOLO SHIFFRIN! 0.76 al secondo intermedio, sta veramente pennellando. 10.52 Pazzesco avvio di Mikaela Shiffrin, 0.24 di vantaggio al primo parziale. 10.51 Tippler vola in testa con 32 centesimi su Marta Bassino. Niente da fare: per quanto abbia sciato bene, era un SuperG troppo semplice per ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.53 Un errore che potrebbe costare la vittoria a Shiffrin, aveva davvero incantato. Ora la svizzera Corinne Suter. 10.53 Grave errore nel finale per Mikaela Shiffrin, che ha rischiato di uscire! All’ultimo intermedio aveva un secondo di vantaggio, chiude con soli 40 centesimi su. 10.52 STA DANDO SPETTACOLO SHIFFRIN! 0.76 al secondo intermedio, sta veramente pennellando. 10.52 Pazzesco avvio di Mikaela Shiffrin, 0.24 di vantaggio al primo parziale. 10.51vola in testa con 32 centesimi su Marta. Niente da fare: per quanto abbia sciato bene, era untroppo semplice per ...

infoitsport : Mondiali di sci a Cortina, il SuperG donne in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Marta Bassino al via! - SkySport : Mondiali Cortina, inizia il SuperG femminile: segui qui il LIVE - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il SuperG donne in diretta LIVE - Direttaofficial : #SciAlpino?? Sarà la volta buona? Dopo i primi rinvii per i capricci del tempo scattano i Mondiali di sci alpino a… -