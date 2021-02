LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: si comincia! Subito Marta Bassino! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 10.30 Le azzurre non partono favorite. Le donne da battere saranno le svizzera Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, la ceca Ester Ledecka, l’austriaca Tippler, la norvegese Lie. Attenzione però anche all’americana Shiffrin ed alla slovacca Vlhova… 10.28 Il tracciato è molto tecnico, con tante curve. Non poteva essere altrimenti, lo ha disegnato Giovanni Feltrin ed ha cercato di agevolare le azzurre. 10.25 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Marta Bassino, 9 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 19 Francesca Marsaglia. 10.22 La donna da battere sarà la svizzera Lara Gut-Behrami, reduce da ben quattro vittorie consecutive in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.30 Le azzurre non partono favorite. Leda battere saranno le svizzera Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, la ceca Ester Ledecka, l’austriaca Tippler, la norvegese Lie. Attenzione però anche all’americana Shiffrin ed alla slovacca Vlhova… 10.28 Il tracciato è molto tecnico, con tante curve. Non poteva essere altrimenti, lo ha disegnato Giovanni Feltrin ed ha cercato di agevolare le azzurre. 10.25 I pettorali di partenza delle italiane: 1Bassino, 9 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 19 Francesca Marsaglia. 10.22 La donna da battere sarà la svizzera Lara Gut-Behrami, reduce da ben quattro vittorie consecutive in ...

