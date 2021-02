LIVE Prada Cup DIRETTA | nuovi foil per Luna Rossa Ben Ainslie | “Contrari al nuovo regolamento”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMAX SIRENA: “E ALBERO PER. SIAMO UNDERDOG, INEOS FAVORITA” ROBERTO FERRARESE: “INEOS FORMIDABILE, MA ORA SUSI COMUNICA MEGLIO” BENO AL: “INGIUSTO CAMBIARE IL LIMITE DEI 23 NODI”E’ MIGLIORATA DEL 10% TRA ROUND ROBIN E SEMIFINALE? LE NOVITA’ SULLA BARCA IN VISTA DI INEOS IL PATTO SEGRETO TRA INEOS UK E TEAM NEW ZEALAND. PROSSIMA COPPA AMERICA IN STILE MOTOGP ALLARME TSUNAMI RIENTRATO IN NUOVA ZELANDA LA SCHIETTEZZA DI VASCO VASCOTTO: “DOPPIO TIMONIERE SU? UNA BOTTA CI C**O ...

WSjp_insight : RT @WSjp_insight: ???? - farevelanet : America’s Cup: live la conferenza stampa d’apertura della Prada Final (dalle 22) e la storia dell’Italia in Coppa… - Veladuepuntozer : America’s Cup: live la conferenza stampa d’apertura della Prada Final (dalle - infoitsport : LIVE Prada Cup DIRETTA: i giudici ammettono che Ineos andava penalizzata. E fanno una promessa a Luna Rossa - _WorldSolutions : RT @WSjp_insight: ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

OA Sport

IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - la voce dell'insofferenza 21:21 - IL DIAVOLO VESTE- 1 PARTE Italia 1 18:06 - GRANDE FRATELLO VIP 18:22 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO ...L'ITALIA E LA COPPA A due giorni dal duello tra Luna Rossa e Britannia per la finale dellaCup, il canale YouTube di America's Cup dedica un video all'Italian Connection con la Coppa. Dalle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX SIRENA: "NUOVI FOIL E ALBERO PER LUNA ROSSA. SIAMO UNDERDOG, INEOS FAVORITA" IL PATTO SEGRETO TRA INEOS UK E TEAM NEW ZEALAND. PROSSIMA COPPA AMERICA IN S ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PATTO SEGRETO TRA INEOS UK E TEAM NEW ZEALAND. PROSSIMA COPPA AMERICA IN STILE MOTOGP LA SCHIETTEZZA DI VASCO VASCOTTO: "DOPPIO TIMONIERE SU LUNA ROSSA? UN ...