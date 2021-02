LIVE Perugia-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sesto ed ultimo match della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2020-2021. Perugia, grazie alla vittoria di ieri contro Civitanova, è già sicura della qualificazione, un’ eventuale vittoria odierna, per 3-0 o 3-1, permetterebbe alla Sir di superare in classifica la Lube e di agguantare il primo posto del gruppo B, inoltre, aspettando il risultato delle altre big, una vittoria potrebbe portare Leon e compagni anche ad essere testa di serie. Vi ricordiamo infatti che a volare ai quarti saranno le prime di ogni girone più le tre migliori seconde, inoltre le tre migliori prime saranno teste di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi, sesto ed ultimo match della fase a gironi delladimaschile 2020-2021., grazie alla vittoria di ieri contro Civitanova, è già sicura della qualificazione, un’ eventuale vittoria odierna, per 3-0 o 3-1, permetterebbe alla Sir di superare in classifica la Lube e di agguantare il primo posto del gruppo B, inoltre, aspettando il risultato delle altre big, una vittoria potrebbe portare Leon e compagni anche ad essere testa di serie. Vi ricordiamo infatti che a volare ai quarti saranno le prime di ogni girone più le tre migliori seconde, inoltre le tre migliori prime saranno teste di ...

