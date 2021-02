LIVE Perugia-Tours 2-1, Champions League volley in DIRETTA: Leon e compagni hanno ritrovato il proprio miglior gioco! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-14 E la chiude Solè, Perugia vola sul 2-1. 24-13 Plotnytski trova le mani del muro, sono 11 set-point! 23-13 E arriva ancora un servizio vincente del serbo, mamma mia! 22-13 Ace con l’ausilio del nastro per Atanasijevic. Time-out per i francesi. 21-13 Adesso ci si mette pure Atanasijevic dai nove metri. 19-13 Primo tempo vincente di Bruckert. 18-12 Mani-out di Ventura da posto quattro. 18-11 Leon sta servendo in maniera imperiosa. 16-11 Murone di Leon su Ventura. 15-11 Undicesimo punto di Toledo, che ha preso benissimo il posto di Udrys. 15-10 Parallela vincente di Atanasijevic da posto due. 14-10 Leon continua a fare quello che vuole, da un’occhiata dall’altra parte del campo e poi scavalca il muro. Arriva un time-out per i francesi. 13-10 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-14 E la chiude Solè,vola sul 2-1. 24-13 Plotnytski trova le mani del muro, sono 11 set-point! 23-13 E arriva ancora un servizio vincente del serbo, mamma mia! 22-13 Ace con l’ausilio del nastro per Atanasijevic. Time-out per i francesi. 21-13 Adesso ci si mette pure Atanasijevic dai nove metri. 19-13 Primo tempo vincente di Bruckert. 18-12 Mani-out di Ventura da posto quattro. 18-11sta servendo in maniera imperiosa. 16-11 Murone disu Ventura. 15-11 Undicesimo punto di Toledo, che ha preso benissimo il posto di Udrys. 15-10 Parallela vincente di Atanasijevic da posto due. 14-10continua a fare quello che vuole, da un’occhiata dall’altra parte del campo e poi scavalca il muro. Arriva un time-out per i francesi. 13-10 ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Tours 2-6 Champions League volley in DIRETTA: Leon in difficoltà in avvio di match - #Perugia-Tours… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Champions League volley in DIRETTA. Gli umbri si aggiudicano il secondo set (25-18) e a… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Champions League volley in DIRETTA. L’accelerazione degli umbri nel finale del primo se… - infoitsport : LIVE Perugia-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: derby azzurro che profuma di finale - vixi__ : Amor Four live al Teatro Pavone (RIP) di Perugia rimane uno dei concerti più incredibili a cui io sia mai stato. -