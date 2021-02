LIVE Perugia-Tours 1-1, Champions League volley in DIRETTA: arriva la reazione della Sir! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Errore di Atanasijevic, che mette fine ad uno scambio bruttissimo da vedere. 3-2 Si rifa immediatamente l’opposto francese. 3-1 MURO PAUROSO DI LEON SU TOLEDO! 2-1 Si continua con lo show di Solè. 1-1 Diagonale stretta da posto due per Toledo. 1-0 Si riparte con una bella parallela di Atanasijevic. 25-15 E si chide con un errore diretto di Toledo in attacco! 24-15 Ace dell’opposto serbo, sono nove set-point! 23-15 Atanasijevic pianto un chiodo nei tre metri da posto due. 22-15 Passa questa volta in parallela Toledo. 22-14 Ace di Zimmermann, entrato a posta per il servizio. 21-14 Ancora un muro di Solè su Toledo, l’argentino si è preso la squadra sulle spalle in questo set. 20-14 Difende Travica, poi ci pensa Atanasijevic in attacco, andiamo! 19-14 Non passa la battuta di Nascimento. 18-14 Ventura trova le ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Errore di Atanasijevic, che mette fine ad uno scambio bruttissimo da vedere. 3-2 Si rifa immediatamente l’opposto francese. 3-1 MURO PAUROSO DI LEON SU TOLEDO! 2-1 Si continua con lo show di Solè. 1-1 Diagonale stretta da posto due per Toledo. 1-0 Si riparte con una bella parallela di Atanasijevic. 25-15 E si chide con un errore diretto di Toledo in attacco! 24-15 Ace dell’opposto serbo, sono nove set-point! 23-15 Atanasijevic pianto un chiodo nei tre metri da posto due. 22-15 Passa questa volta in parallela Toledo. 22-14 Ace di Zimmermann, entrato a posta per il servizio. 21-14 Ancora un muro di Solè su Toledo, l’argentino si è preso la squadra sulle spalle in questo set. 20-14 Difende Travica, poi ci pensa Atanasijevic in attacco, andiamo! 19-14 Non passa la battuta di Nascimento. 18-14 Ventura trova le ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Tours 2-6 Champions League volley in DIRETTA: Leon in difficoltà in avvio di match - #Perugia-Tours… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Champions League volley in DIRETTA. Gli umbri si aggiudicano il secondo set (25-18) e a… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Champions League volley in DIRETTA. L’accelerazione degli umbri nel finale del primo se… - infoitsport : LIVE Perugia-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: derby azzurro che profuma di finale - vixi__ : Amor Four live al Teatro Pavone (RIP) di Perugia rimane uno dei concerti più incredibili a cui io sia mai stato. -