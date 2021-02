LIVE Modena-Knack Roeselare 0-3, Champions League volley in DIRETTA. gialloblù travolti dai belgi e costretti a fare il tifo per Zaytsev (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37: Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti di OA Sport sulla Champions League per conoscere il destino in Champions di Modena. Grazie per averci seguito e buona serata 19.35: In casa Knack 23 punti di un mortifero Desmet, 10 punti a testa per Verhanneman e Fasteland. Per Modena l’ultimo ad arrendersi è stato Petric, per lui 17 punti. Per Karlitzek 10 punti 19.34: I modenesi rischiano di pagare a carissimo prezzo l’infortunio al ginocchio occorso a Daniele Lavia ieri sera. Lo schiacciatore gialloblù non è riuscito ad entrare in campo ed il sistema di ricezione ma anche di attacco di Modena è andato in tilt contro i solidi belgi 19.32: Ora la qualificazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37: Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti di OA Sport sullaper conoscere il destino indi. Grazie per averci seguito e buona serata 19.35: In casa23 punti di un mortifero Desmet, 10 punti a testa per Verhanneman e Fasteland. Perl’ultimo ad arrendersi è stato Petric, per lui 17 punti. Per Karlitzek 10 punti 19.34: I modenesi rischiano di pagare a carissimo prezzo l’infortunio al ginocchio occorso a Daniele Lavia ieri sera. Lo schiacciatorenon è riuscito ad entrare in campo ed il sistema di ricezione ma anche di attacco diè andato in tilt contro i solidi19.32: Ora la qualificazione ...

