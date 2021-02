LIVE Modena-Knack Roeselare 0-1, Champions League volley in DIRETTA: i belgi si aggiudicano il primo set (22-25) (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Muro Fasteland su Stankovic 1-3 Out il primo tempo di Stankovic 1-2 Mano out Desmet da zona 4 1-1 primo tempo Mazzone 0-1 Ace Verhanneman 22-25 Vincente Desmet da zona 4 e lo Knack si aggiudica il primo set. Modena non può più concedersi distrazioni 22-24 Out il servizio Knack 21-24 Il primo tempo di Fasteland a chiude l’azione più spettacolare del set 21-23 Errore al servizio Knack 20-23 Il muro dello Knack su Petric 20-22 Errore al servizio Mazzone 20-21 primo tempo Mazzone 19-21 Ace Verhanneman 19-20 La pipe di Desmet 19-19 Muroooooooooooo Mazzoneeeeeeeeeee 18-19 primo tempo Coolman 18-18 Muroooooooooooooooo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Muro Fasteland su Stankovic 1-3 Out iltempo di Stankovic 1-2 Mano out Desmet da zona 4 1-1tempo Mazzone 0-1 Ace Verhanneman 22-25 Vincente Desmet da zona 4 e losi aggiudica ilset.non può più concedersi distrazioni 22-24 Out il servizio21-24 Iltempo di Fasteland a chiude l’azione più spettacolare del set 21-23 Errore al servizio20-23 Il muro dellosu Petric 20-22 Errore al servizio Mazzone 20-21tempo Mazzone 19-21 Ace Verhanneman 19-20 La pipe di Desmet 19-19 Muroooooooooooo Mazzoneeeeeeeeeee 18-19tempo Coolman 18-18 Muroooooooooooooooo ...

