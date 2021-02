LIVE Fognini-Caruso 3-2, Australian Open in DIRETTA: si prosegue senza break (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Altro game vinto da chi serve. 40-30 Prima vincente di Caruso. 30-30 In corridoio il rovescio di Fognini. 15-30 Bello scambio e alla fine il lob di Caruso finisce lungo. 15-15 In rete il back di rovescio di Fabio. 0-15 Caruso sbaglia di rovescio. 3-2 Altro game a zero per Fognini al servizio. 40-0 Servizio e dritto per Fognini. 30-0 Caruso affossa il rovescio. 2-2 Fognini sbaglia di rovescio e si prosegue senza break 40-30 Prima vincente del siciliano. 30-30 Caruso sbaglia di dritto. 30-15 Caruso sbaglia di rovescio.. 30-0 Ace di Caruso. Il primo del match. 2-1 Game a zero ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Altro game vinto da chi serve. 40-30 Prima vincente di. 30-30 In corridoio il rovescio di. 15-30 Bello scambio e alla fine il lob difinisce lungo. 15-15 In rete il back di rovescio di Fabio. 0-15sbaglia di rovescio. 3-2 Altro game a zero peral servizio. 40-0 Servizio e dritto per. 30-0affossa il rovescio. 2-2sbaglia di rovescio e si40-30 Prima vincente del siciliano. 30-30sbaglia di dritto. 30-15sbaglia di rovescio.. 30-0 Ace di. Il primo del match. 2-1 Game a zero ...

Eurosport_IT : ?? Segui live il derby tutto italiano tra Fognini e Caruso ?????? #EurosportTENNIS | #AO2021 - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sconfitto eliminato più tardi Fognini-Caruso e… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Notte da non perdere agli #AustralianOpen: apre le danze Sonego, poi Berrettini e derby azzurro tra Fognini e Caruso ??????… - nandopagliara : RT @Eurosport_IT: Notte da non perdere agli #AustralianOpen: apre le danze Sonego, poi Berrettini e derby azzurro tra Fognini e Caruso ??????… - Eurosport_IT : Notte da non perdere agli #AustralianOpen: apre le danze Sonego, poi Berrettini e derby azzurro tra Fognini e Carus… -