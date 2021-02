LIVE – Bayern Monaco-Tigres UANL 0-0, finale primo posto Coppa del Mondo per club FIFA 2020 (DIRETTA) (Di giovedì 11 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Tigres UANL, match valevole per la semifinale della Coppa del Mondo per club FIFA 2020. I tedeschi, vincitori della UEFA Champions League 2019/2020, vanno a caccia del loro secondo titolo nella manifestazione, ma per trionfare dovranno superare i messicani, campioni della CONCACAF Champions League 2020. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di giovedì 11 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la semidelladelper. I tedeschi, vincitori della UEFA Champions League 2019/, vanno a caccia del loro secondo titolo nella manifestazione, ma per trionfare dovranno superare i messicani, campioni della CONCACAF Champions League. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di giovedì 11 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Mondiale per club: #BayernTigres LIVE, #Gignac sfida #Lewandowski. Le formazioni ufficiali - JosSilvio14 : Diretta Mondiale per Club Bayern-Tigres ore 19 su Mediaset 20: dove vederla in TV e streaming - marco_rogerio_ : RT @cmdotcom: Bayern-Tigres, le formazioni ufficiali: Gignac sfida Lewandowski - cmdotcom : Bayern-Tigres, le formazioni ufficiali: Gignac sfida Lewandowski - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, Bayern Monaco-Tigres: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti h… -