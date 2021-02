LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sconfitto eliminato, più tardi Fognini-Caruso e Berrettini (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30: Esce di scena in maniera davvero sorprendente Lorenzo Sonego: l’azzurro è stato Sconfitto dallo spagnolo Feliciano Lopez con il punteggio di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4. Sarà dunque l’iberico ad affrontare nel terzo turno il russo Andrey Rublev. 04.20: Situazione molto difficile per Sonego, indietro di un break nel quinto set (4-3) contro Lopez. Rublev, nel frattempo, ha chiuso sullo score di 6-4 6-4 7-6 (8). 03.51: Brutte notizie arrivano da Melbourne per quanto riguarda Sonego, letteralmente smarrito in questo momento in campo, dopo aver perso 7-5 il quarto set contro Feliciano Lopez. 03.45: Siamo in una fase particolarmente delicata per Lorenzo Sonego che sta giocando il quarto set sul punteggio di 5-5 contro Feliciano Lopez. L’azzurro conduce due set a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.30: Esce di scena in maniera davvero sorprendenteSonego: l’azzurro è statodallo spagnolo Feliciano Lopez con il punteggio di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4. Sarà dunque l’iberico ad affrontare nel terzo turno il russo Andrey Rublev. 04.20: Situazione molto difficile per Sonego, indietro di un break nel quinto set (4-3) contro Lopez. Rublev, nel frattempo, ha chiuso sullo score di 6-4 6-4 7-6 (8). 03.51: Brutte notizie arrivano da Melbourne per quanto riguarda Sonego, letteralmente smarrito in questo momento in campo, dopo aver perso 7-5 il quarto set contro Feliciano Lopez. 03.45: Siamo in una fase particolarmente delicata perSonego che sta giocando il quarto set sul punteggio di 5-5 contro Feliciano Lopez. L’azzurro conduce due set a ...

