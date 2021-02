LIVE – Al Ahly-Palmeiras 0-0 | finale terzo posto Mondiale per Club 2020 2021 DIRETTA

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladi Al, match valido per laper ildelper. Dopo essere stati eliminati da Bayern Monaco e Tigres, le due formazioni sono pronte a contendersi il gradino più basso del podio. Calcio d’inizio alle ore 16 di giovedì 11 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Al(4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Benoun, Ayman; Fathy, Elsoulia; Taher, Afsha, Akram; Bwalya.(4-4-1-1): Weverton; Mayke, Luan, Gomez, Vina; Veiga, Felipe Melo, De Paula, Rony; Willian; Luiz Adriano. AGGIORNA LA ...

La diretta live di Al Ahly-Palmeiras, match valevole per la finale per il terzo posto del Mondiale per Club 2020 ...Diretta Al Ahly Palmeiras streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della finale per il 3° posto al Mondiale per Club 2020.