Little Nightmares 2 gratis per gli abbonati a Stadia Pro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se siete curiosi di provare Little Nightmares II, sappiate che potete giocarlo gratuitamente se siete abbonati a Stadia Pro. Gli utenti di Stadia Pro possono richiedere Little Nightmares 2 gratuitamente adesso e quindi iniziare a giocare subito. Se non avete già Stadia Pro, potete registrarvi per una prova di un mese e ottenere l'accesso immediato al titolo di Tarsier Studios e ad altri 25 disponibili sul servizio. "Torna in un universo di affascinanti orrori in Little Nightmare II, un gioco ricco di suspense e avventure in cui vestirai i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto dal ronzio di una torre lontana", si legge nella descrizione ufficiale.

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Gli abbonati a #StadiaPro possono giocare gratuitamente #LittleNightmares2. - Eurogamer_it : Gli abbonati a #StadiaPro possono giocare gratuitamente #LittleNightmares2. - mewbari : ma sabaku l'ha finito little nightmares? perché lo sto recuperando su yt ma non è completo - PlayStationBit : #LittleNightmaresII è finalmente disponible su PlayStation 4: siete pronti a tuffarvi nuovamente nell'incubo?… - GAMERSLUCKY3 : Di nuovo disponibile la collector edition di #LittleNightmares2 per #ps4 e #switch Pezzi limitati, affrettatevi -