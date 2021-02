Little Nightmares 2: Come risolvere l’enigma degli scacchi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se giocate a Little Nightmares 2 ed avete raggiunto il livello della Scuola, sicuramente vi sarete imbattuti nell’enigma degli scacchi, risolverlo è molto semplice, a seguire vi riportiamo la Guida. Guida all’enigma degli scacchi in Little Nightmares 2 Per entrare nella stanza dell’enigma collocate la parte superiore dello scacco su quella inferiore e saltate sulla maniglia Rimuovete il pezzo superiore usato per aprire la porta e posizionatelo questa volta sulla parte inferiore dello scacco che trovate sulla destra della stanza, in fondo Recuperate il nuovo pezzo superiore dello scacco e portatelo dove ci sono gli altri scacchi Recuperate nuovamente la parte superiore del pezzo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se giocate a2 ed avete raggiunto il livello della Scuola, sicuramente vi sarete imbattuti nel, risolverlo è molto semplice, a seguire vi riportiamo la Guida. Guida alin2 Per entrare nella stanza delcollocate la parte superiore dello scacco su quella inferiore e saltate sulla maniglia Rimuovete il pezzo superiore usato per aprire la porta e posizionatelo questa volta sulla parte inferiore dello scacco che trovate sulla destra della stanza, in fondo Recuperate il nuovo pezzo superiore dello scacco e portatelo dove ci sono gli altriRecuperate nuovamente la parte superiore del pezzo ...

