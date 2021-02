L'Italia di Masi: 'Stanchi e in sofferenza. Ma il gruppo ha qualità' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Andrea Masi, gloria azzurra, a parte la stagione 2011 - 2012 trascorsa a Viadana con gli Aironi, manca dall'Italia da 15 anni. Tra Francia e Inghilterra, da giocatore e allenatore - a Coventry è l'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Andrea, gloria azzurra, a parte la stagione 2011 - 2012 trascorsa a Viadana con gli Aironi, manca dall'da 15 anni. Tra Francia e Inghilterra, da giocatore e allenatore - a Coventry è l'...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SeiNazioni | #InghilterraItalia, le parole di #Masi: 'Il gruppo è stanco e in sofferenza. Ma ha qualità' @Federugby https… - Gazzetta_it : #SeiNazioni | #InghilterraItalia, le parole di #Masi: 'Il gruppo è stanco e in sofferenza. Ma ha qualità'… - masi_marcri : RT @riotta: Ripeto: per favore basta irridere le incoerenze di tanti grillini, Pd, Lega, Forza Italia, Leu. Si contraddicono, ebbene sì, si… - CNF_it : La #giustizia civile tra le priorità del PdC incaricato #Draghi, 'per una riforma complessiva, che non può interven… - masi_marcri : RT @ilgiornale: Le consultazioni fiume tra Mario Draghi e Giorgia Meloni si sono concluse con la conferma del non appoggio di Fratelli d'It… -