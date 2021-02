L’Isola dei Famosi | “parassiti e guardiani” | ecco le novità del reality

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 febbraio 2021)deinel corso degli anni ha visto i desnudi, gli evoluti ed i non evoluti, gli eletti e gli eroi, i galeotti ed i pirati ed anche le polene… Questa edizione, invece, alla corte di Ilary Blasi sbarcheranno ied i. Due termini (anticipati da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo) che si dovrebbero riferire agli abitanti della celeberrima ultima spiaggia dato che, come fedelmente scritto “ogni eliminato dal gioco poi potrà ricoprire il ruolo di parassita o guardiano e avere una seconda chance“. Neldeinon ci sarà niente di niente ed i naufraghi dovranno procacciarsi il cibo da soli. “I ‘’ vivranno in un’altra Isola e avranno un guardiano che osserverà il loro quotidiano fatto di ‘nulla’, infatti dovranno ...