L’Iran avrebbe prodotto uranio naturale violando gli accordi sul nucleare del 2015, dice il Wall Street Journal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo un rapporto riservato delle Nazioni Unite (ONU), che è stato visto dal Wall Street Journal, L’Iran avrebbe prodotto una piccola quantità di uranio naturale: avrebbe quindi compiuto un’altra violazione degli accordi sul nucleare stretti nel 2015 tra Iran e Leggi su ilpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo un rapporto riservato delle Nazioni Unite (ONU), che è stato visto daluna piccola quantità diquindi compiuto un’altra violazione deglisulstretti neltra Iran e

ilpost : L’Iran avrebbe prodotto uranio naturale violando gli accordi sul nucleare del 2015, dice il Wall Street Journal - Kalotipia : @greta_greta_ @vanabeau Se ci fosse più coerenza l’Italia avrebbe preso una posizione diversa sul Venezuela, non ve… - gabriella_roux : “Se non fosse stato sicuro mio padre non me l’avrebbe fatto fare”, ha detto Parsa Namaki in una conferenza stampa d… - CCKKI : @gekomino E' rammmaricato soprattutto per non essere riuscito, attraverso la Syria, a coinvolgere l'Iran in una gue… - Lisa14944854 : @davidangelo1112 @IleanaNoIlenia @ve10ve @GiuseppeConteIT programma di sviluppo nucleare. L'Iran ha promesso che il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iran avrebbe La nuova vita della delfina Kasya, salvata dalla solitudine: «Speriamo di poterle rendere la libertà» Corriere della Sera