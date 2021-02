L’Inter deposita il nuovo logo

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Svolta Inter, il club cambiae nome: diventa Inter Milano, con una vocazione internazionale. Una piccola grande rivoluzione al passo con i tempi.cambia nome ee procede con una piccola grande rivoluzione destinata a rimanere nella storia del club.cambia nome eSuperando quello che viene considerato come l’atto formativo,non si chiamerà Internazionale, come dichiarato da Giorgio Muggiani, ma Inter Milano, come il club è già noto in realtà fuori dai confini nazionali.nome estemma.infatti cambia anche, con il simbolo della squadra che ora ruoterà intorno alla lettera I e alla lettera M, le iniziali delnome del club, ...