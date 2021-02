L’informatica per ragazze: torna il progetto Nerd (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al via l’ottava edizione di Nerd? (Non è Roba per Donne?), l’iniziativa rivolta alle ragazze delle superiori per avvicinarle alL’informatica ‘Nerd? (Non è Roba per Donne?)’ è il progetto firmato IBM, in collaborazione con il dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle ragazze… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al via l’ottava edizione di? (Non è Roba per Donne?), l’iniziativa rivolta alledelle superiori per avvicinarle al? (Non è Roba per Donne?)’ è ilfirmato IBM, in collaborazione con il dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle… L'articolo Corriere Nazionale.

