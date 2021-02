Liguria, il Ponente verso la zona rossa tra Ventimiglia e Sanremo: il tasso di contagio è il doppio della media regionale, oggi la decisione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Costa azzurra, anzi rosso scura. Viene dal sud-est della Francia – catalogato a rischio massimo nella mappa a colori della Commissione europea – l’impennata di contagi che rischia di mandare in lockdown l’estremo Ponente ligure. Dopo ore in cui si è attesa la decisione da un momento all’altro, tutto è rimandato all’incontro tra il governatore Giovanni Toti, il ministro della Salute Speranza e i vertici dell’Istituto superiore di sanità, in programma oggi. Sul tavolo c’è la zona rossa (o almeno arancione) per i comuni compresi tra Ventimiglia e Sanremo, flagellati dalla variante inglese importata da oltralpe. Nel territorio della Asl 1, comprendente tutto l’imperiese, si registrano ogni giorno tra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Costa azzurra, anzi rosso scura. Viene dal sud-estFrancia – catalogato a rischio massimo nella mappa a coloriCommissione europea – l’impennata di contagi che rischia di mandare in lockdown l’estremoligure. Dopo ore in cui si è attesa lada un momento all’altro, tutto è rimandato all’incontro tra il governatore Giovanni Toti, il ministroSalute Speranza e i vertici dell’Istituto superiore di sanità, in programma. Sul tavolo c’è la(o almeno arancione) per i comuni compresi tra, flagellati dalla variante inglese importata da oltralpe. Nel territorioAsl 1, comprendente tutto l’imperiese, si registrano ogni giorno tra gli ...

