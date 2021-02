Ligue 1 | il Nantes saluta Domenech | Komboure è il nuovo allenatore

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Terzo cambio in panchina in questa stagione per ildopo gli esoneri di Gourcuff e Raymond, esonerato dopo solo sette partite e neanche una vittoria, raccogliendo solo quattro punti. Arriva il tecnico Antoine Kombouarè, che nel club aveva militato da calciatore tra il 1983 e il 1990. L’ex difensore francese arriva da esperienze nelle panchine del Strasburgo, Valenciennes, Psg, Lens, Guingamp, Dijon e Tolosa, e ora ha il compito di salvare ilin piena zona retrocessione con 19 punti in 24 partite. SportFace.

Raymond Domenech non è più l'allenatore del Nantes. Il tecnico è stato esonerato, dopo il pessimo score ottenuto sulla panchina del club di Ligue 1, con la squadra francese che naviga nelle ultime posizioni. Negli ultimi anni però l'ex c.t. è stato esonerato dal club dei "canarini" dopo sole 7 giornate di campionato, con la squadra ormai in zona retrocessione in Ligue 1. Il successore, secondo i media francesi, sarebbe Kombouaré che nel dicembre del 2011 fu esonerato dal Psg nonostante il primo posto in classifica.