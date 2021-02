Liceo Mamiani, la preside: occupazione mette a rischio salute studenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Non siamo contro i ragazzi, noi li abbiamo sempre aiutati e sostenuti. Ma una cosa e’ manifestare le proprie idee, un’altra usare la violenza e mettere a rischio la salute di tutti”. Tiziana Sallusti, dirigente dello storico Liceo ‘Mamiani’ di Roma, parla dal commissariato dov’e’ andata per denunciare l’occupazione del suo istituto, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio. “Siamo preoccupati soprattutto per l’aspetto sanitario. A scuola c’e’ un controllo e le misure vengono rispettate, ma ora non sappiamo cosa stia succedendo dentro- commenta alla Dire- di sicuro, una volta finita l’occupazione, tutti gli studenti della scuola verranno messi in quarantena, perche’ non possiamo sapere chi possa aver partecipato. E questo vuol dire altri 15 giorni di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Non siamo contro i ragazzi, noi li abbiamo sempre aiutati e sostenuti. Ma una cosa e’ manifestare le proprie idee, un’altra usare la violenza ere aladi tutti”. Tiziana Sallusti, dirigente dello storico’ di Roma, parla dal commissariato dov’e’ andata per denunciare l’del suo istituto, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio. “Siamo preoccupati soprattutto per l’aspetto sanitario. A scuola c’e’ un controllo e le misure vengono rispettate, ma ora non sappiamo cosa stia succedendo dentro- commenta alla Dire- di sicuro, una volta finita l’, tutti glidella scuola verranno messi in quarantena, perche’ non possiamo sapere chi possa aver partecipato. E questo vuol dire altri 15 giorni di ...

