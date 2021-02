Libri: Ken Follett, a novembre 2021 il nuovo romanzo 'Per niente al mondo' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Per i lettori appassionati di Ken Follett comincia il conto alla rovescia per il prossimo libro. Un nuovo romanzo dello scrittore britannico, infatti, sarà pubblicato dagli editori di tutto il mondo già nel novembre di quest'anno. Si tratta di 'Per niente al mondo' (titolo originale 'Never') e sarà un nuovo inizio per Follett rispetto agli ultimi romanzi. “Più che un thriller - racconta la casa editrice newyorkese Penguin Viking - è una vicenda ambientata ai giorni nostri, drammatica e densa di azione, che abbraccia il mondo intero”. 'Per niente al mondo', verrà pubblicato il 9 novembre negli Stati Uniti e nella stessa data o immediatamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Per i lettori appassionati di Kencomincia il conto alla rovescia per il prossimo libro. Undello scrittore britannico, infatti, sarà pubblicato dagli editori di tutto ilgià neldi quest'anno. Si tratta di 'Peral' (titolo originale 'Never') e sarà uninizio perrispetto agli ultimi romanzi. “Più che un thriller - racconta la casa editrice newyorkese Penguin Viking - è una vicenda ambientata ai giorni nostri, drammatica e densa di azione, che abbraccia ilintero”. 'Peral', verrà pubblicato il 9negli Stati Uniti e nella stessa data o immediatamente ...

"Sono felice e lusingato - ha detto Ken Follett - che i miei editori siano così entusiasti di 'Per niente al mondo' da non vedere l'ora di pubblicarlo." Brian Tart, presidente di Viking

Arriva a sorpresa nel 2021 il romanzo 'Per niente al mondo' (titolo originale 'Never') di Ken Follett, che segna un nuovo inizio per lo scrittore rispetto agli ultimi libri. Il romanzo sarà pubblicato

