Libero, contatti telefonici ADL-Sarri: il mister potrebbe ritornare in panchina nell’estate 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) In casa Napoli è toto nuovo allenatore. Dopo le recenti prestazioni poco esaltanti da parte di Rino Gattuso, la società si sta interrogando sulla possibilità di esonerare il mister partenopeo. Attualmente i rapporti si sono riappacificati, ma una sconfitta contro la Juventus potrebbe essere fatale all’ex tecnico del Milan. Secondo quanto appreso dal quotidiano Libero, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) In casa Napoli è toto nuovo allenatore. Dopo le recenti prestazioni poco esaltanti da parte di Rino Gattuso, la società si sta interrogando sulla possibilità di esonerare ilpartenopeo. Attualmente i rapporti si sono riappacificati, ma una sconfitta contro la Juventusessere fatale all’ex tecnico del Milan. Secondo quanto appreso dal quotidiano, L'articolo

Roby_Ro_Cha_88 : RT @tuttonapoli: Libero - Fitti contatti telefonici tra Sarri e ADL: in estate può tornare grazie all'intervento di due mediatori https://t… - infoitsport : Libero - Fitti contatti tra Sarri e ADL: in estate può tornare grazie a due mediatori - infoitsport : Libero - Diversi contatti telefonici tra De Laurentiis e Sarri: è partita l'operazione disgelo tra le parti - gizzo97 : RT @napolista: Libero: diversi contatti telefonici tra #DeLaurentiis e #Sarri. Il tecnico pronto al rientro in estate Sarri intende per ora… - infoitsport : Libero – Sarri-De Laurentiis, prove di disgelo: contatti telefonici tra le parti negli ultimi giorni -