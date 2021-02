L’ex presidente Donald Trump rimosso da Twitter “per sempre” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex presidente americano non potrà più accedere alla piattaforma Danald Trump è stato bandito “per sempre” dalla piattaforma e non potrà accedervi neppure se dovesse ricandidarsi. Lo ha detto il ceo di Twitter Ned Segal a Cnbc. “Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha spiegato Segal. ”Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza”. Mentre L’ex presidente americano Donald Trump sta affrontanto il processo di impeachement perché accusato di aver istigato l’attacco al Congresso il 6 gennaio scorso, come scrive il New York Times, la procura della contea di Fulton, in Georgia, ha aperto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)americano non potrà più accedere alla piattaforma Danaldè stato bandito “per” dalla piattaforma e non potrà accedervi neppure se dovesse ricandidarsi. Lo ha detto il ceo diNed Segal a Cnbc. “Se vienidalla piattaforma, vienidalla piattaforma”, ha spiegato Segal. ”Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza”. Mentreamericanosta affrontanto il processo di impeachement perché accusato di aver istigato l’attacco al Congresso il 6 gennaio scorso, come scrive il New York Times, la procura della contea di Fulton, in Georgia, ha aperto ...

