L'ex moglie rifiuta di cercare un lavoro: per la Cassazione "non ha diritto all'assegno" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Niente assegno di mantenimento alla ex che non cerca un lavoro. A deciderlo è stata la corte di Cassazione, in una sentenza pubblicata il 4 febbraio. La donna, giovane e in salute, ha incassato per anni l'assegno, l'ex marito, un quarantaseienne di Torino, non era più disposto a continuare a elargire la somma, vista la rinuncia di lei a rendersi indipendente economicamente. Lo racconta il Messaggero. La donna aveva deciso di impugnare la sentenza sottolineando che non era stato tenuto conto del tenore di vita ai tempi del matrimonio. Sosteneva anche che il fatto di non avere lavorato per più di 20 anni l'avesse messa praticamente fuori mercato. Gli ermellini le hanno dato torto su tutta la linea. Per prima cosa hanno specificato che quando era sposata non viveva nel lusso. La Corte ha poi tenuto conto dell'età della ...

