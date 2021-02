L’ex gieffina Ivana Icardi è incinta

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una foto piena di tenerezza, amore e parole dalle quali emerge tutta la felicità che si riserva ai momenti speciali: cosìha annunciato la gravidanza ai suoi numerosi follower su Instagram. La ex concorrente del Grande Fratello è la sorella più giovane del giocatore di calcio Mauroe ha preso parte al reality show italiano durante l’edizione numero 16 andata in onda nel 2019 e condotta da Barbara D’Urso. Bellissima, con due splendidi occhi azzurri e un fisico da modella,è nata il 2 giugno del 1995 in Argentina. Proprio lì si era già fatta conoscere nel 2016 grazie al Gran Hermano, versione spagnola del reality. Successivamente nel corso del 2020 aveva preso parte a Supervivientes, in questo caso versione spagnola dell’Isola dei Famosi. In questo show televisivo ha conosciuto il compagno Hugo ...