Lettera Ue a Gualtieri: "Bene l'impostazione generale del Recovery plan, lavorare sui dettagli di riforme e investimenti"

Bruxelles apprezza "l'approccio generale e il dialogo costruttivo intrapreso finora con la Commissione europea" in occasione della preparazione del Piano di ripresa italiano. Ma, in una lettera indirizzata al ministro dell'Economia uscente Roberto Gualtieri e firmata dal vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e dal commissario Paolo Gentiloni, sottolinea come sia necessario ancora "lavorare sui dettagli delle riforme e degli investimenti chiave, per garantire un solido piano di ripresa e resilienza". I servizi della Commissione restano a disposizione per proseguire il confronto e supportare il governo nel lavoro di specificazione e finalizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano.

