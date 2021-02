L’esercito Usa comincia a equipaggiare la sua prima unità con missili ipersonici (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’esercito degli Stati Uniti prevede di equipaggiare, in poco più di 200 giorni, la sua prima unità dotata di armi ipersoniche. Come riporta Defense News, secondo il generale Neil Thurgood, direttore del Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (Rccto), L’esercito ha già iniziato a inviare l’attrezzatura necessaria per preparare un rigoroso programma di addestramento. Mentre InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 febbraio 2021)degli Stati Uniti prevede di, in poco più di 200 giorni, la suadotata di armi ipersoniche. Come riporta Defense News, secondo il generale Neil Thurgood, direttore del Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (Rccto),ha già iniziato a inviare l’attrezzatura necessaria per preparare un rigoroso programma di addestramento. Mentre InsideOver.

