L' errore omofobo della Asl di La Spezia | ' Omosessuali tra le categorie a rischio Covid'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo Paese non può farcela. La denuncia, via Facebook , arriva dal consigliere ligure Ferruccio Sansa, che posta anche la foto del modulo. 'Un nostro amico ha chiesto all'Asl5 spezzina un modulo per ...

HZokre : RT @globalistIT: - globalistIT : - Gaietta200126 : @_marcelobelo_ I pregiudizi sono un male in qualsiasi circostanza, e tu che li hai subiti da quello che ho capito,… -

Ultime Notizie dalla rete : errore omofobo

La Repubblica

Si legge su Repubblica: Fra le cause dell''' sulle quali si stanno interrogando gli uffici dell'Asl spezzina, come prima ipotesi, ci sarebbe quella di aver ricalcato nell'elaborazione del ...Pochi mesi fa si parlava solo dell'aggressione a sfondoche Iconize ha finto di aver subito. Puoi non accettare o condividere un, ma tra questo ed arrivare a fare una cosa così brutta ...Il direttore dell’azienda sanitaria: “Un chiaro errore per cui possiamo solo scusarci, ma stiamo anche tentando di spiegarci” ...“Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole”, oppure “mi dispiace se qualcuno ha male interpretato le mie parole”. Quando ci capita di ricevere scuse come queste spesso non ci accorgiam ...