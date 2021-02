Lega: Lucarelli, 'Salvini europeista e Lgbt in 10 giorni, manca solo 'prima gli africani' (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Lega: Lucarelli, 'Salvini europeista e Lgbt in 10 giorni, manca solo 'prima gli africani'... - Thegoodvybye : #lucarelli tweet raccapricciante Siccome non stiamo parlando di chi a scuola ti prendeva in giro perché eri cicci… - 3dc8 : @paolagalloni @stanzaselvaggia A me fregancacchio della meloni e della lucarelli, tantomeno della lega, ma dove è s… - lilly0971 : @AAppolloni Scusa ma da quello che hai scritto nel primo tweet ne deduco che tu sia convinto che a spingere la Luca… - sportli26181512 : Ternana-Casertana 5-1, Lucarelli vola a +14 dal Bari: I rossoverdi piegano la squadra di Guidi al Liberati e allung… -