Lega-Euro, dalle salamelle in Lire alle feste di partito alla “Moneta della fame” per arrivare a Draghi: storia di un rapporto tormentato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ripercorrendo la storia recente della Lega è facile trovare contenuti che cadono in contraddizione con l’evoluzione più recente del pensiero del partito. Tra le piroette più evidenti, tutta maturata nell’era Salvini, è quella sull’Euro. Nel 2014, con Matteo Salvini a caccia di consensi, la parola d’ordine del partito era “Basta Euro”, stampato in giallo sulle magliette e sui manifesti di partito. Addirittura in alcune feste della Lega (fu Nord) si poteva comprare in Lire. I big del partito andavano di comizio in comizio a buttare fango sui banchieri e sull’Europa della finanza, battagliando contro “la Moneta che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ripercorrendo larecenteè facile trovare contenuti che cadono in contraddizione con l’evoluzione più recente del pensiero del. Tra le piroette più evidenti, tutta maturata nell’era Salvini, è quella sull’. Nel 2014, con Matteo Salvini a caccia di consensi, la parola d’ordine delera “Basta”, stampato in giallo sulle magliette e sui manifesti di. Addirittura in alcune(fu Nord) si poteva comprare in. I big delandavano di comizio in comizio a buttare fango sui banchieri e sull’pafinanza, battagliando contro “lache ha ...

