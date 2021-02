Lecco, è morto Nis Canali: "Uno degli ultimi testimoni di una generazione di alpinisti'' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valmadrera (Lecco), 11 febbraio 2021 " E' morto nella notte l' alpinista Dionigi Canali . Aveva 82 anni. E' mancato in seguito ad una grave malattia. Tra gli anni '60 e '70 ha contribuito a scrivere ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valmadrera (), 11 febbraio 2021 " E'nella notte l' alpinista Dionigi. Aveva 82 anni. E' mancato in seguito ad una grave malattia. Tra gli anni '60 e '70 ha contribuito a scrivere ...

qn_giorno : #Lecco, è morto Nis Canali: 'Uno degli ultimi testimoni di una generazione di alpinisti'' - LeccoNews : MORTO BEPPE VOLTOLINI, L’ABBRACCIO DELLA CGIL AL COMPAGNO 96ENNE | 09/02/2021 - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torre de' Busi, furgone finisce in un burrone: morto 53enne - elibice2020 : RT @SkyTG24: Torre de' Busi, furgone finisce in un burrone: morto 53enne - mapivi63 : RT @SkyTG24: Torre de' Busi, furgone finisce in un burrone: morto 53enne -