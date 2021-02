League of Legends: il magico fattore dei campioni “scarsi” che diventano famosi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come tutti sappiamo, League of Legends gode di innumerevoli campioni. Mentre molti riescono a rimanere sui propri piedistalli, altri si disperdono nelle memorie dei giocatori anche se comunque ricevono potenziamenti per le loro abilità e anche rielaborazioni. Nel corso delle partite di vari tornei Esport, si sono messi in mostra molte scelte di campioni che non sempre sono migliori nei varie combinazioni, di conseguenza non vengono scelti e quindi il loro tasso di gioco decade nei mesi. Ciò potrebbe significare che sono campioni inadeguati o poco rilevanti? Ovviamente no, e non stiamo qui a specificare il perché dato che comunque hanno la loro posizione in ogni meta. Come ben sappiamo ogni campione ha le sue debolezze e punti di forza ed i bravi giocatori riconoscono i limiti del campione che giocano ... Leggi su esports247 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come tutti sappiamo,ofgode di innumerevoli. Mentre molti riescono a rimanere sui propri piedistalli, altri si disperdono nelle memorie dei giocatori anche se comunque ricevono potenziamenti per le loro abilità e anche rielaborazioni. Nel corso delle partite di vari tornei Esport, si sono messi in mostra molte scelte diche non sempre sono migliori nei varie combinazioni, di conseguenza non vengono scelti e quindi il loro tasso di gioco decade nei mesi. Ciò potrebbe significare che sonoinadeguati o poco rilevanti? Ovviamente no, e non stiamo qui a specificare il perché dato che comunque hanno la loro posizione in ogni meta. Come ben sappiamo ogni campione ha le sue debolezze e punti di forza ed i bravi giocatori riconoscono i limiti del campione che giocano ...

esports247_it : League of Legends: il magico fattore dei campioni 'scarsi' che diventano famosi - LOL_Art_Bot : RT @AllLiGamers: Torneo di League of Legends. Per info controlla ?? - AndreaTramet : RT @AllLiGamers: Torneo di League of Legends. Per info controlla ?? - AllLiGamers : Torneo di League of Legends. Per info controlla ?? - AlekanLOL : @PGEsportsIT Sono un seguace assiduo di PG Esports per quanto riguarda League of Legends, seguo spesso il competiti… -