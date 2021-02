Le tensioni fra Cina e India si riverberano sul Bhutan

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il piccolo regno himalayano è il nuovo oggetto del contendere tra Pechino e New Delhi. Storicamente Pechino avanzava pretese esclusivamente su territori centrali e occidentali del: dall'estate scorsa, ha invece esteso tali pretese anche a porzioni orientali, a partire dal parco naturale del Sakteng. La Repubblica Popolare ne ha tra l'altro approfittato per intimare (pur indirettamente) all'di non intromettersi nella questione, mentre ilha respinto le tesi cinesi, sottolineando che il Sakteng non sia mai stata un'area contesa tra i due Stati. In particolare, lo storicoese, Karma Phuntsho, ha dichiarato: «Il parco nazionale di Sakteng non è mai stato un'area contesa ed è sempre stato sotto il controlloese. Non ci sono prove di alcuna affiliazione di quella regione ...