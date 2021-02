Le prossime influenze stagionali potrebbero essere più pesanti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Se da un lato la pandemia da Covid-19 ci sta mettendo a dura prova, dall’altra l’influenza stagionale ci sta dando una tregua. Basta pensare che stando al bollettino Influnet nella quarta settimana di quest’anno, settimana nella quale veniva solitamente raggiunto il picco epidemico con un livello di incidenza pari a 12,6 casi per mille persone, i casi sono stati notevolmente sotto la soglia, pari a soli 1,4 casi per mille. Un calo dovuto in parte all’adozione delle misure di sicurezza contro il coronavirus, come il distanziamento fisico, le mascherine e il lavaggio frequente delle mani, che ci sono tornate utili anche nel prevenire la diffusione di altre malattie infettive, come appunto l’influenza. Tuttavia, anche se queste strategie stanno avendo un risvolto positivo, attenuando la diffusione e riducendo il numero di ricoveri e decessi per questa malattia, non è ...

