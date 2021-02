Le Parisien | un sicario rivela che il pilota Laurent Pasquali fu ucciso per debiti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Leracconta la tragica storia didella GT, classe 1975, che non era rientrato a casa il 28 novembre 2018. Per oltre un anno non vi erano state notizie sulla sua scomparsa fino al ritrovamento, nel settembre del 2019 di un teschio nel bosco da parte di un escursionista. Le successive analisi del Dna avevano confermato che si trattava proprio delfrancese scomparso. Ma le indagini hanno avuto un’ulteriore svolta Secondo Leinfatti, una ex guardia di sicurezza, arrestata in un’organizzazione criminale, avrebbe ammesso di far parte di una rete di sicari assoldati per eliminare i debitori insolventi.sarebbe rientrato in questa categoria. Secondo la ricostruzione, ilfrancese ...