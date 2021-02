Le nuove previsioni Ue: “Per l’Eurozona rimbalzo del 3,7% nel 2021. Italia a +3,4% ma senza considerare l’impatto del Recovery” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Rispetto alle precedenti previsioni vediamo una minore contrazione nel 2020, crescita più debole nel 2021 e una crescita più forte nel 2022?. Così il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni ha riassunto in conferenza stampa le previsioni d’inverno della Commissione, presentate giovedì. “L’economia della Ue tornerà a livelli pre-crisi nel 2022. La situazione resta difficile” e la ripresa “potrebbe essere disomogenea nei singoli Paesi”. Gentiloni ha anche precisato che le previsioni non tengono conto dell’impatto del Recovery Fund “che potrebbe essere significativo”. L’Ue ora stima per l’Eurozona una contrazione del 6,3% nel 2020, seguita da un rimbalzo di +3,7% per il 2021 e +3,9% per il 2022. In autunno l’esecutivo di Bruxelles ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Rispetto alle precedentivediamo una minore contrazione nel 2020, crescita più debole nele una crescita più forte nel 2022?. Così il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni ha riassunto in conferenza stampa led’inverno della Commissione, presentate giovedì. “L’economia della Ue tornerà a livelli pre-crisi nel 2022. La situazione resta difficile” e la ripresa “potrebbe essere disomogenea nei singoli Paesi”. Gentiloni ha anche precisato che lenon tengono conto deldelFund “che potrebbe essere significativo”. L’Ue ora stima peruna contrazione del 6,3% nel 2020, seguita da undi +3,7% per ile +3,9% per il 2022. In autunno l’esecutivo di Bruxelles ...

