«Le donne parlano troppo»: il presidente del Comitato di Tokyo 2021 verso le dimissioni dopo la frase sessista (Di giovedì 11 febbraio 2021) dopo la frase sessista pronunciata durante una riunione, Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzativo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, è pronto a rassegnare le dimissioni. A meno di sei mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi, stando a quanto anticipato dai media del Sol Levante, Mori comunicherà la sua decisione di rimettere il mandato in occasione della riunione straordinaria del direttivo. «Quando aumenti il numero di donne nell’esecutivo, se il loro tempo di parola non è limitato in una certa misura, hanno difficoltà a finire, il che è fastidioso», ha detto Mori ai membri del Comitato Olimpico giapponese, innescando dure condanne tanto da parte dell’opinione pubblica nipponica, così come dal mondo dello sport ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021)lapronunciata durante una riunione, Yoshiro Mori,delorganizzativo delle Olimpiadi di2020, è pronto a rassegnare le. A meno di sei mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi, stando a quanto anticipato dai media del Sol Levante, Mori comunicherà la sua decisione di rimettere il mandato in occasione della riunione straordinaria del direttivo. «Quando aumenti il numero dinell’esecutivo, se il loro tempo di parola non è limitato in una certa misura, hanno difficoltà a finire, il che è fastidioso», ha detto Mori ai membri delOlimpico giapponese, innescando dure condanne tanto da parte dell’opinione pubblica nipponica, così come dal mondo dello sport ...

Corriere : Tokyo, il presidente del comitato olimpico: «Le donne? Parlano troppo e sono fastidiose» - repubblica : 'No alle riunioni con troppe donne, parlano più del necessario': Tokio in imbarazzo per le parole del presidente de… - FedericaMontes7 : RT @CristinaDaRold: (mio) Oggi è la Giornata Internazionale #DonneeScienza. Lo sapete che l'Università di Stanford ha misurato quanto vengo… - Sfn1974 : Olimpiadi di Tokyo, il presidente del comitato organizzatore: «Le donne in riunione parlano troppo». Pronto a dimet… - vischella : RT @CristinaDaRold: (mio) Oggi è la Giornata Internazionale #DonneeScienza. Lo sapete che l'Università di Stanford ha misurato quanto vengo… -