Le 17 province italiane dove i nuovi casi crescono di più (Di giovedì 11 febbraio 2021) Contagi stabili a livello nazionale, ma incombono le varianti. L'Italia 'in giallo' è inadeguata, secondo la Fondazione Gimbe. Ecco il monitoraggio settimanale sull'epidemia Leggi su today (Di giovedì 11 febbraio 2021) Contagi stabili a livello nazionale, ma incombono le varianti. L'Italia 'in giallo' è inadeguata, secondo la Fondazione Gimbe. Ecco il monitoraggio settimanale sull'epidemia

PalermoToday : Le 17 province italiane dove i nuovi casi crescono di più - romatoday : Le 17 province italiane dove i nuovi casi crescono di più - Arandarko : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… - LucaGattuso : Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per pr… - RaiperilSociale : #Sensibilizzazione di @BFonlus per la GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO che si svolge in 104 province italiane, in o… -